世界最大の派生商品取引所、シカゴ商品取引所（CME）の取引プラットホームでシステム障害が発生し、28日（現地時間）、株式先物、外国為替・原材料・国債の先物など主要取引が一時停止した。この日、ロイター通信は「CMEの電子取引プラットホームのGlobexシステムで先物およびオプション取引がすべて停止した」と報じた。CMEグループも声明で「データセンターの冷却システムの故障で現在、市場取引が停止している。早期問題解決の