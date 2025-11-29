【ベルリン共同】ドイツ政府のマイヤー副報道官は28日、汚職疑惑を巡るウクライナのイエルマーク大統領府長官に対する捜査を受け「非常に深刻に受け止めている。ゼレンスキー大統領と意見交換している」と懸念を表明した。ベルリンでの記者会見で述べた。汚職対策が「ウクライナの欧州連合（EU）加盟のための前提条件の一つになっている。この分野の進展は非常に重要だ」と指摘した。一方、ロシアのウクライナ侵攻が続いてお