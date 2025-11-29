女優・田中律子が２８日、自身のインスタグラムを更新。「御嶽海が沖縄の我が家に遊びに来てくれました」と記し、大相撲の元大関で平幕御嶽海と南国の海を楽しむ写真を投稿した。「リツ姉サップやりたいですって言うから、私のＢＩＧＳＵＰ（１０人乗りサップボード）を膨らませて、遊びました」と御嶽海から申し出があったといい、「この日は、風もなく、あったかくて、１１月後半とは思えないいいお天気で、御嶽海に着せる