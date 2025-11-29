金沢東急ホテルは、「香箱蟹のニューバーグライス」を11月10日から12月30日までの期間限定で提供する。甲羅の中に詰まったオレンジ色の未成熟卵とカニ味噌の「内子」とお腹に抱えた小さな茶色の卵の「外子」、身を用いて、甘えびとオマール海老を加えて頭と殻ごと煮込んだニューバーグソースで仕立てる。土台には石川県産のコシヒカリを使用し、ソースと香箱蟹を盛り付け、半熟卵を乗せ、香箱蟹の甲羅に身や内子・外子を盛り付けた