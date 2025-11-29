「幸福の黄色いハンカチ」に出演する高倉健、桃井かおり、武田鉄矢 映画「武士の一分」(2006年)以来、19年ぶりに木村拓哉とタッグを組んだ映画「TOKYOタクシー」(2025年)が公開中の山田洋次監督。山田監督といえば渥美清主演の「男はつらいよ」シリーズや映画「息子」(1991年)、映画「学校」シリーズ、映画「たそがれ清兵衛」(2002年)、映画「キネマの神様」(2021年)など、代表作は枚挙にいとまがないが、中でも外せない作品