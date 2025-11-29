日本航空（JAL）は27日、主要アプリやWebサイトを段階的にリニューアルするプロジェクト「New JAL Digital Experience」を開始した。また、JMBアプリのリリース2周年とリニューアルを記念したキャンペーンを来年1月31日まで実施する。 今回、プロジェクト第1章として「JALマイレージバンクアプリ（JMBアプリ）」のリニューアルをおこなった。2026年4月以降は「JALアプリ」「JAL公式