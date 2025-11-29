8人組グループ・timeleszの追加メンバーを決めるオーディション企画『timelesz project‐AUDITION‐（通称：タイプロ）』で候補生として話題を集めた西山智樹と前田大輔によるドキュメンタリー『TAGRIGHT挫折を重ねた男達の最後の挑戦』が、あす30日から日本テレビ系『シューイチ』（前9：55〜）で放送される。【写真】きゅんとする笑顔がたまらない…！西山智樹＆前田大輔撮り下ろしショット『TAGRIGHT挫折を重ねた男達の