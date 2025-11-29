自民党の派閥で今も存続する麻生派（志公会）の２０２４年の収入総額は、前年比４４・９％減の２億２８２２万円だった。前年繰越金が１億６６２１万円と約７割を占め、新たな収入は前年比７９・７％減の６２００万円にとどまった。同派は２３年、政治資金パーティーで２億５１５７万円の収入があったが、２４年は開催を見送った。支出には会合費や所属議員の関係団体への寄付など９４１６万円を計上し、翌年に１億３４０５万円