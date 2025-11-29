ディズニー映画最新作『ズートピア2』が全国の劇場で公開される2025年12月5日（金）、『ジ・アート・オブ ズートピア』がKADOKAWAより発売される。2016年に公開され世界的な大ヒットを記録した映画『ズートピア』のコンセプトアート本。豊富なイラストと共に映画制作の舞台裏を伝える一冊となっている。 ※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています