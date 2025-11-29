好きな人に想いを告白するのはなかなか勇気がいることですが、だからといって、あまりに間接的な言い回しでは、何一つ伝わらないかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「遠回しすぎて伝わらない告白のセリフ」をご紹介します。【１】「○○くんって意外とモテるらしいね」と伝聞形で語る「俺のどんな噂を耳にしたんだろう…と不安になります」（10代男性）など、「結構モテるんだ