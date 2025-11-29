コンビニで店員さんに理不尽に怒鳴る客。ピリつく店内。あなたはこんな場面に出くわしたことがありますか？今回は、そんな状況に居合わせてしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆レジでブチギレのおじさんある日の会社帰り、真田菜穂さん（仮名・33歳／会社員）は自宅近くのコンビニでレジの列に並んでいました。「すると60代前半ぐらいのおじさんが『なんでバーコード決済が使えないんだ！ 電波が全然入らねぇ！