ヨーロッパ航空機大手のエアバスが、航空機の一部に不具合の可能性があるとして、運航停止を要請しました。影響は約6000機におよびます。【映像】「A320」系統の航空機、エアバスが運航停止要請エアバス社は28日の声明で、主力の「A320」系統の航空機について「最近の事象の分析により、強い太陽放射が飛行制御に不可欠なデータを破損させる可能性があることが判明した」と発表しました。運航各社に対して直ちに運航を停止し、