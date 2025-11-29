俳優の矢田亜希子（46）が27日、自身のインスタグラムを更新。キャメル色を使った“大人コーデ”を披露した。【写真】「かわいいニット」“キャメル色”を組み合わせた矢田亜希子の“大人コーデ”矢田は「キャメル（らくだ色）の気分」とつづり、全身ショットや鏡越しの自撮りなど6枚の写真をアップ。キャメル色のニットに黒のジャケットとデニムパンツを合わせた“秋の装い”を披露している。靴、帽子、バッグなどのアイテ