１０月のドラフト会議で、阪神から指名を受けた７選手（１〜５位・育成１、２位）の連載をお届けする。初回はドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝で、バレーボール一家に生まれながら、野球に進んだ少年時代を振り返る。◇◇２００３年１１月１日、立石家３人きょうだいの末っ子として、正広が誕生した。「正しく広い心を持ってほしい」という両親の願いで名前がつけられた。母・郁代さんは１９９２年バル