博多券番（福岡市博多区）の芸妓（げいぎ）衆の晴れ舞台「博多をどり」（博多伝統芸能振興会主催）が12月6日、博多座（同区下川端町）で開かれる。それを前にした公開稽古が21日、博多伝統芸能館（同区冷泉町）であり、芸妓衆が同振興会の役員ら約20人を前に踊りや三味線、長唄（うた）の仕上がり具合を披露した。