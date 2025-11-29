福岡県糸島市の井原山（982メートル）の中腹でオレンジ色の花を咲かせる「オオキツネノカミソリ」の保護に取り組む「糸島市瑞梅寺オオキツネノカミソリを守る会」が今年、結成25周年を迎えた。九州最大級とされる同山の群生は、取り組みの甲斐あってか近年は規模がより拡大しているという。