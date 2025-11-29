大阪・関西万博でも運行された中国製の電気自動車（EV）バスに不具合が確認された問題で、販売元のEVモーターズ・ジャパン（北九州市、EV社）は28日、国土交通省に中型バスのリコールを届け出た。同省によると、使い続けるうちにブレーキ部品が車体に接触し摩耗する恐れがある構造上の欠陥が判明。制動力が低下する危険性があり、国の保安基準に違反する。