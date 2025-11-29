東京・日本橋が、イギリスの絵本キャラクター・パディントン™色に染まっています。日本橋・室町エリアの商業施設群「COREDO室町」では、コラボイベント「パディントン™の日本橋大冒険」を2026年1月18日まで開催中。“パディントン™が冬の日本橋を旅する”という物語をもとに、クリスマスマーケットや限定メニュー、街歩きが楽しくなるスタンプラリーなど、大人も子どもも夢中になれるコンテンツがそろいました。