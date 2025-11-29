お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が22日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。“超能力”について私見を語った。○超能力は「ワクワクして好き」「否応なく感心せざるを得ない」又吉直樹「いまだに解決できていない謎」として、“超能力”を挙げた又吉は、「超能力って何なんやろう? 何の役に立つんやろう?」「超能力を何か社会に生かせたとか、あんま聞かないじゃないですか」と疑問に思っている