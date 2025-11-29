ジョナサンは2025年11月27日から12月7日まで、「早生みかんスイーツ SWEETS SALE」を開催しています。贅沢スイーツが何度でもお得に！ 10月24日から販売が始まった、早生（わせ）みかんスイーツ。糖度12度以上の甘さにとろけるような食感、果汁の多さを特徴とする、和歌山県有田産・早生（わせ）みかんが主役のスイーツは、全部で5種類。ジョナサンの公式Xで公開されたクーポン番号や公式アプリクーポンを利用すると、今ならすべて