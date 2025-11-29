ラス目からの逆転勝利。「大和証券Mリーグ2025-26」11月28日の第2試合では渋谷ABEMASの多井隆晴（RMU）がトップ。粘るエースがチームに11戦ぶりの白星を持ち帰った。【映像】多井、反撃の狼煙を上げる一発ツモアガリ1試合目に出場した白鳥翔（連盟）は2着。それに続くこの試合は東家からセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、BEAST X・東城りお（連盟）、多井の並びで始まった。東場