筆者の友人Aさんの体験談です。ある日Aさんは高熱が出てしまいました。誰の助けも得られず、体調不良の状態で息子と二人で過ごすことになりました。気がつけば、Aさんはもう極限状態です。余裕がなく、つい息子に怒ってしまいました。そんな中、息子が思いもよらぬ行動に出たのです。 体調不良の私。しかし息子は元気いっぱい……そして