Image:gottsuprice.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。自転車ユーザーやサイクリング好きの方にとっては、サドルの座り心地と雨対策は肝ですよね。というわけで、10月18日に発売したGORIX（ゴリックス）のサドル「クロスバイク シート（GC-DryMax C2）」に座ってみてください。お尻へのやさしさにあふれた座り心地の良さと、雨への耐性もバッ