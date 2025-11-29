Image: Amazon せっかくコーヒーを淹れても、ちょっと忘れて飲まないでいると、すぐに冷めてしまうこの季節。保温性の高い真空断熱マグカップが欠かせません。 Image: Amazon GRANDTIES（グランタイズ）のマグカップは、食品グレードの304ステンレス鋼を素材に採用。強度と耐久性が高く、二重壁の真空断熱構