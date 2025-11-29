女優の井桁弘恵（28）が29日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「大好きな地元」と書き出した井桁。出身の福岡県で撮影したとみられるオフショットをアップした。前回投稿で報告したとおり、髪色は金髪。地元ではっちゃける姿でファンを魅了した。この投稿には「髪色でここまで別人みたいに見える」「癒やされます」「メッチャ可愛い」「カッコ良すぎる」「今日もとてもかわいいです」「金髪可愛い」「金