新たなAndroid向けマルウェアが発見され、銀行アプリの機密情報だけでなく、WhatsAppなどの暗号化メッセージアプリの内容までユーザーに気づかれずに盗み出せると報じられています。 ↑ムクドリのマルウェアにご用心（画像提供／Google Gemini／Nano Banana）。 このマルウェアの名は「Sturnus」（英語でムクドリ科を指す）。セキュリティ企業・MTI Securityの研究者が特定したもので、非常に危険なAndroidバンキング型トロ