ロンドン市内には、約1800年前のローマ帝国時代の城壁「ロンドンウォール」が断片的に残されています。ロンドンウォールの多くは遺跡や公園のような観光地ではなく、日常の景色に溶け込む形で位置していますが、ロンドンの写真や情報を届けるブログのdiamond geezerが、「奇妙な位置にあるロンドンウォール4選」を実際の写真とともに解説しています。Four strange places to see London's Roman Wallhttps://diamondgeezer.blogspo