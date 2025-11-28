Stellantisジャパン株式会社は、シトロエンのCセグメントハッチバック「C4 MAX HYBRID」のエクステリアをアップデートし、ブラックルーフを標準装備した新仕様として発売した。 今回の新デザインは、モダンで洗練された印象を強調し、鮮やかなボディカラーとのコントラストが際立つ仕上がりとなっている。快適性と燃費性能を両立した同モデルは、上質な日常の移動手段として幅広い層に訴求するモデルである。