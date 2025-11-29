韓国の各エンターテインメント関連企業が、香港の高層マンションで発生した火災の復旧へ、寄付金を続けている。JYPエンターテインメントは「香港ワールドビジョン」を通じて200万香港ドル（約4016万円）を寄付した。寄付金は被害児童と住民の臨時住居提供および心理治療支援に使われる。JYPは「香港で発生した残念な大型火災により、愛する家族と生活の基盤を失ったすべての方々に深い哀悼と慰労を伝えたい」とコメントを発表した