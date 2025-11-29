11月27日、おかずクラブ（ゆいP・オカリナ）が自身らのYouTubeチャンネルに更新した動画の中で、ゆいPが自身の白髪について語った。【関連】「違和感ゼロ」おかずクラブ、驚きの再現度！『モアナ』実写SHOTにファン大爆笑「似過ぎてて笑っちゃいましたw」動画内で、現在39歳のゆいPは自身の白髪事情について、「私の家系というか、みんな白髪が多い家系なので。おじいちゃんも真っ白だったし、おばあちゃんもすごい多いし、うちの