『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（16）PFUブルーキャッツ石川かほく川粼鈴奈後編（前編：石川かほくの川粼鈴奈が「怖かった」最後の春高バレー大学でアウトサイドヒッターに転向してトップリーグへ＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選