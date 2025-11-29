CLリーグフェーズ第5節アーセナル対バイエルンの一戦が行われ、3-1でホームチームが白星を挙げた。勝利したアーセナルはリーグフェーズ5連勝。出場36チーム中、唯一の無敗となっている。前半はアーセナルがユリエン・ティンバー、バイエルンがレナート・カールがそれぞれゴールを挙げて1-1の同点だったが、後半ギアをさらに上げたアーセナルがノニ・マドゥエケ、ガブリエウ・マルティネッリのゴールで大きくリード。ドイツの絶対王