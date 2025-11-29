バンダイは、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』より「機動戦士ガンダム GフレームFA ストライクフリーダムガンダム オプションパーツセット【プレミアムバンダイ限定】」(3,960円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「機動戦士ガンダム GフレームFA ストライクフリーダムガンダム オプションパーツセット【プレミアムバ