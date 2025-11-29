睡眠の質の低下は、昼間のパフォーマンスの低下に繋がるもの。さらにその原因となる夜間頻尿・いびきなどには、深刻な健康問題が潜んでいる可能性も。今こそ、スマホアプリやウェアラブルデバイスなどを活用しつつ、睡眠の質向上を目指そう！※本稿は、医師の加藤浩晃『休養ベスト100科学的根拠に基づく戦略的に休むスキル』（日経BP）の一部を抜粋・編集したものです。夜中トイレに行きたくなるのはさまざまな原因がある40歳