「父の家を2000万円で妹に売却した。でも、私は1円も受け取っていない」。このようなケースでは、形式上は“売買”に見えても、税務上では“贈与”として扱われる可能性があります。不動産の取引は、関係性や資金の流れによって課税の扱いが大きく変わるため、安易な判断は危険です。 この記事では、親族間での不動産売買における「売買」と「贈与」の違い、課税リスク、注意点を解説します。 親族間の不動産取