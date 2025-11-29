大手銀行５行は２８日、１２月から適用する住宅ローン金利を発表した。全行が固定型（期間１０年）の基準金利を引き上げ、年４・４０〜５・１５％となる。三菱ＵＦＪ、三井住友、みずほ、三井住友信託の４行は発足以降で最高水準になる。長期金利の上昇を反映した。信用度の高い人が、最も低い金利で借りられる最優遇金利も全行が引き上げ、年２・２６〜２・６６５％とした。５行の上げ幅は、基準金利も最優遇金利も０・０９〜