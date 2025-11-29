アメリカのトランプ大統領が麻薬の密輸対策を理由に圧力を強めているベネズエラのマドゥロ大統領と先週、電話で会談していたと報道されました。アメリカのニューヨーク・タイムズは28日、トランプ大統領がベネズエラのマドゥロ大統領と先週、電話で会談していたことが明らかになったと伝えました。事情を知る複数の関係者の話だとしていて、アメリカで対面での首脳会談を行う可能性についても話し合ったということです。ただ、記事