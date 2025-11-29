「怪我した後の方が考える時間が多くて、野球人生いろんなステージでやってきましたけど、イチから野球を見つめ直す時間になった」。ロッテ・立松由宇は7月に両股関節の関節鏡視下股関節唇形成術を行ったが、その後の時間が非常に大切な時間になったようだ。現状については「今はダッシュのほうが7割くらいできていて、キャッチャーの動きはしゃがみ込むことはできるんですけど、しゃがんだ状態で内旋ができていないので、キ