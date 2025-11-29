山口県下関市の関門海峡沿いに完成したリゾートホテル「リゾナーレ下関」が来月11日に開業するのを前に、星野リゾート（長野県軽井沢町）は27日、報道や観光関係者向けの内覧会を開いた。門司港（北九州市門司区）を含む関門エリアの観光は日帰り客が中心で、リゾートホテルの進出で宿泊客増加へ期待がかかる。