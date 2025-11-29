来年2月8日投開票の長崎県知事選を巡り、自民党長崎県連が決めた新人で元副知事の平田研氏（58）への推薦が宙に浮いている。党本部が保守分裂を懸念し、県連の「上申書」を正式に受理していないためだ。推薦がわずか1票差の多数決で決まったことに加え、再選を目指す現職の大石賢吾氏（43）を自民の有力な支援団体が支持しており、知事選で生じる分断が今後の国政選挙に与える悪影響を危惧している。