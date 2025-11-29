陸上自衛隊佐賀駐屯地（佐賀市）に配備された輸送機オスプレイの夜間飛行訓練について、防衛省が来月15日以降、福岡、長崎両県など九州各地の計11の自衛隊施設周辺でも実施を検討していることが28日、佐賀県の自治体関係者への取材で分かった。