チューリヒの本部にかかるFIFAのロゴ（keystone提供・AP＝共同）国際サッカー連盟（FIFA）は女子ワールドカップ（W杯）の開催地立候補を28日に締め切り、2031年大会は米国、メキシコ、コスタリカ、ジャマイカの共催の1件、35年大会はイングランド、北アイルランド、スコットランド、ウェールズの共催の1件で、各連盟や協会から正式に申請書が提出されたと発表した。両大会の開催地は来年4月のFIFA総会で決まる予定。次回27年大