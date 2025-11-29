フリーアナウンサーの馬場典子（51）が28日、自身のインスタグラムを更新。髪質の悩みを告白し、2週間ほど前にかけたというパーマヘアの近影を披露した。【写真】「密かな目標でした」イメチェンした近影を公開した馬場典子馬場は「2週間ほど前にパーマかけました」と報告し、新しい髪型がよく見えるアップショットを投稿。パーマを当ててふんわりと動きが出たニューヘアを披露した。投稿では「しっかりした髪質なので 柔ら