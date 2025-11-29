現在、東京のターミナル駅が大きく変わろうとしている。百年に一度ともいわれる大改良工事が、新宿、渋谷、品川駅で進行中だ。駅が変われば、街の風景も一変する。東京・渋谷と神奈川・横浜を結ぶ東急東横線も、この64年の間で大きく様変わりした。渋谷駅も大変革の時期を迎え、“忠犬ハチ公”もきっと迷ってしまうほどの変貌を遂げている。変わりゆく東横線のはなしは、これまでにも横浜エリア、目黒区エリアと紹介してきたが、今