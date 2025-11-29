ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が11月25日、自身の公式Instagramを更新し、2026年のWBCに参加する意向を表明した。投稿では「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と伝え、日本の国旗を担いだ過去のショットや、特別ビジュアルを添えてファンに報告している。前回大会に続き、日本代表として世界の大舞台に立つ決意を示した。 公開された画像には、バットを肩に担ぎながら穏やか