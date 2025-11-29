チームのムードを変える、大きなトップだ。「大和証券Mリーグ2025-26」11月28日の第1試合は赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）がトップを獲得。EARTH JETS・逢川恵夢（協会）とのトップ争いで直撃のアガリを決めた。【映像】浅見らしいスタイルの強みが生きた跳満成就この試合は東家から浅見、EX風林火山・勝又健志（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、逢川の並びで開始。浅見は東1局、勝又から親満貫をアガ