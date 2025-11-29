米歌手のジャスティン・ビーバーが、感謝祭に際しインスタグラムで家族とのひと時を公開。妻ヘイリーの頬にキスをするショットや、1歳になった長男ジャック・ブルースを抱きしめる写真をシェアした。【写真】長男ジャック・ブルースを抱きしめるジャスティン毎年11月の第4木曜日に祝う感謝祭（サンクスギビング）は、大きなターキーを使った伝統料理を家族で囲むなど、日本のお正月のような祝日として知られる。この日、イン