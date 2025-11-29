◆第１８回日本少年野球リスト杯争奪秋季神奈川大会第５６回春季全国大会・神奈川県支部神奈川県央支部予選▽準決勝（神奈川県支部代表決定戦）横浜緑ボーイズ８―０横浜泉中央ボーイズ＝延長８回タイブレーク＝（１１月１６日・横浜スタジアム）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。神奈川県支部は横浜緑ボーイズが代表切符を獲得。２０１５年夏以来の全国大会で、春初出場を決めた。※