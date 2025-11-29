フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２９日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。徳光さんは、ドジャース・大谷翔平投手が２５日に自身のインスタグラムで、来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する意向を示したことを伝え「うれしいね」と喜び「これこそ侍でございまして。侍ジャパンの２連覇の原動力になるん