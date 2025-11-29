◆第１８回日本少年野球リスト杯争奪秋季神奈川大会第５６回春季全国大会・神奈川県支部神奈川県央支部予選▽準決勝（神奈川県央支部代表決定戦）湘南ボーイズ１１―０神奈川大和ボーイズ＝５回コールド＝▽決勝湘南ボーイズ５―２横浜緑ボーイズ（神奈川県支部）（１１月１６日・横浜スタジアム）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。湘南ボーイズ（神奈川県央）は神奈川県支部の横浜緑ボ